Ankara'daki parklar Macron için kapatılacak mı? DMM'den açıklama geldi

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NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönündeki iddialar gündem olmuştu.

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

"Herhangi bir karar yok"

Açıklamada, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik herhangi bir karar ya da uygulama bulunmadığı belirtildi.