Ankara'daki sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören'de bir binanın bodrum katında dolan yağmur suları sonrası bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vali Şahin dalgıçların cenazeyi çıkardıklarını söyledi.



Aşırı yağıştan sonra oluşan sel, nedeniyle dükkanları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar metro istasyonları ve otobüs duraklarında dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Ostim 1467. Cadde, biriken yağmur suları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bir otomobil sürücüsü sudan çıkaramadığı aracını yolda bıraktı. Arızalanan otomobillerin çekiciyle araç servislerine götürüldüğü, cadde üzerinde yer alan bazı dükkanların da su baskınlarına karşı önlem olarak kum torbaları ve taşlarla yığınak yaptığı görüldü.

Keçiören'de Cumhuriyet ve Çekirge Caddelerinde rögarlar taşarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Tepebaşı Kavşağı ve Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri biriken suyu tahliye etmek için mücadele verdi. İtfaiye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yürüttü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını duyurdu.