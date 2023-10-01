Ankara'daki terör saldırısı sonrası yayın yasağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasının önündeki bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.