Ankara'dan bir kez daha hatırlatma: Suriye'de özerk yapı kabul etmiyoruz

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devralmasının ardından ülkede kurulan merkezi hükümetin gündemindeki en önemli konulardan biri ülkede birliği sağlamak.

Suriye'de merkezi bir ordu kurulmasına yönelik çalışmalar devam ederken, kuzeydeki terör örgütü PYD yapılanmasının geleceği de tartışma konusu.

Ankara, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir özerk yapılanmayı kabul etmeyeceğini defalarca tekrarladı.

Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarının bugünkü açıklamasında Türkiye’nin Suriye’deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşunun net olduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, "Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye’de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. (İHA)