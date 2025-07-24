Ankara–İstanbul YHT seferleri yeniden başladı

Bilecik–Osmaneli arasında meydana gelen yangın nedeniyle durdurulan Ankara–İstanbul YHT seferleri, hattın güvenli hale getirilmesinin ardından yeniden başlatıldı.

Yangının demir yolu hattı üzerinde tehlike oluşturması nedeniyle, İstanbul ve Ankara’dan saat 19.30’da hareket eden YHT seferleri güzergâh kontrolü amacıyla geçici olarak bekletildi. TCDD Taşımacılık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yolcularımızın güvenliği önceliğimizdir. Hattın güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar yetkili ekipler tarafından sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Seferler 23.20’de yeniden başladı

TCDD Taşımacılık AŞ, daha sonra yaptığı açıklamada hattaki güvenlik kontrollerinin tamamlandığını bildirerek, bekleyen trenlerin saat 23.20 itibarıyla varış istikametlerine doğru hareket ettiğini duyurdu.