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Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt hayatını kaybetti

Ayhan Bozkurt, Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt hayatını kaybetti
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Demirören Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası, Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt vefat etti.

Ayhan Bozkurt 24 Temmuz Salı günü Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere’de defnedilecek.

Definden sonra Çamlıdere’de, Çarşamba günü ise Ayhan Bozkurt’un Ankara’daki evinde yemek verilip, dua okunacak.

Son dakika Ankara vefat ayhan bozkurt

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