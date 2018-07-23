Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt hayatını kaybetti
Ayhan Bozkurt, Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere’de son yolculuğuna uğurlanacak.
Demirören Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası, Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt vefat etti.
Ayhan Bozkurt 24 Temmuz Salı günü Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere’de defnedilecek.
Definden sonra Çamlıdere’de, Çarşamba günü ise Ayhan Bozkurt’un Ankara’daki evinde yemek verilip, dua okunacak.