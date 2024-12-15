Ankaralı Turgut hayatını kaybetti... (Ankaralı Turgut kimdir, neden öldü?)

Ankaralı Turgut olarak bilinen ve uzun zamandır kanserle mücadele eden şarkıcı Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karataş'ın kızı babasının vefat ettiğini "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi yarın, öğle namazında Mamak Ortaköy mezarlığında" sözleriyle duyurdu.

"'Ankara'nın Abisi' vefat etti"

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ise X hesabından "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kanser tedavisi görüyordu

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği ve entübe edildiği öğrenilmişti.

Ankaralı Turgut kimdir?

Tam adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da doğdu.

Darbuka ve bağlama çalan Ankaralı Turgut, Ankara'nın yerel düğün havaları ile türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü ilk albümünü çıkardı.

Amatör çalışmalarının ardından 1994'te profesyonel albümünü çıkardı. Albüm 300 binden fazla satarak Ankaralı Turgut'u yerel şarkıcı olmanın ötesine taşıdı.

Biri dini biri resmi iki evlilik yapan Ankaralı Turgut'un 5 çocuğu vardı.