'Ankaralı Turgut' lakaplı Turgut Karataş'ın son durumu! Sanatçı entübe edildi
Bir süredir akciğerindeki sağlık sorunlarıyla mücadele eden 'Ankaralı Turgut' lakaplı sanatçı Turgut Karataş'tan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Sanatçı Turgut Karataş, tedavisinin sürdüğü hastanede entübe edildi.
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'Ankaralı Turgut' lakaplı sanatçı Turgut Karataş, geçen ağustos ayında akciğer kanseri tanısı alırken, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Sanatçı Turgut Karataş'ın entübe edildiği duyuruldu. Şarkıcının menajeri Murat Boran,"Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.
Sevenleri Ankaralı Turgut için bekleyişini sürdürüyor.