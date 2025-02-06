Ankara’nın nüfusu ne kadar, Ankara’da kaç kişi yaşıyor? TÜİK açıkladı (6 Şubat 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini yayınladı.

6 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu belli oldu. 31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’de 85 milyon 664 bin 944 kişi yaşıyor.

Peki Türkiye’nin başkenti Ankara’nın nüfusu ne kadar, Ankara’da kaç kişi yaşıyor?

TÜİK verilerine göre; Ankara, İstanbul’un ardından nüfus açısından Türkiye’nin en büyük ikinci şehri.

Siyasetin kalbinin attığı başkent Ankara’da 31 Aralık 2024 itibarıyla 5 milyon 864 bin 49 kişi yaşıyor.

Ankara’daki erkek sayısı 2 milyon 888 bin 62, kadın sayısı ise 2 milyon 975 bin 987 olarak belirlendi.