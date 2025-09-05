Ankara'nın raylı sistem ağına 60,3 kilometrelik yeni hat eklenecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, Havalimanı Metro Hattı projesinin 2025 yılında bitirileceği ve Ankara'nın raylı sistem ağına 60,3 kilometrelik yeni hat ekleneceği kaydedildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın katılımıyla AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, Ankara'nın raylı sistem ağına 60,3 kilometrelik yeni hat ekleneceği duyuruldu.
Ayrıca, Havalimanı Metro Hattı projesinin 2025 yılında bitirileceği ve 2026 yılında ihalesi yapılıp ilk kazmanın vurulacağı öğrenildi. Yapılacak yatırımlarla Ankara'nın raylı sistem altyapısının yüzde 75 oranında artması hedefleniyor.