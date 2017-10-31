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Ankara'nın yeni başkanı 6 Kasım'da belli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Belediye Meclisi'nde 6 Kasım'da yapılacak seçimle belli olacak.

Ankara'nın yeni başkanı 6 Kasım'da belli olacak
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek üzere 6 Kasım'da toplanacak.

CHP, başkanlık için aday göstermeyeceğini açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine istifa etmişti.

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