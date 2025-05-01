Ankara'ya dolu yağdı! Evleri su bastı, tarlalar zarar gördü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde öğleden sonra dolu ve ardından gelen sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle çok sayıda evi su basarken; özellikle ilçe merkezinde bulunan evlerin bodrum katlarında ciddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ulaşım aksadı

Öte yandan olumsuz hava şartları ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ankara-Eskişehir karayolunda su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.

Yoğun su basması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman tamamen durdu.

İlçede bulunan iki alt geçitte sürücüler mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ASKİ, itfaiye ve polis ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

İlçeye bağlı kırsal alanlarda bulunan çok sayıda arpa ve buğday tarlası da dolu ve sel sularından zarar gördü.

Çiftçiler, hasat dönemine kısa bir süre kala meydana gelen afetin büyük maddi kayba yol açtığını ifade etti.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.