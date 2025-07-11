Ankara'ya sıcak hava uyarısı! 38 dereceyi bulacak

Ankara Valiliği, 11 Temmuz Cuma öğleden sonra başlayacak olan sıcak hava dalgasının, 15 Temmuz Salı akşamına kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 38°C'ye kadar yükseleceği belirtildi.

Açık alanda bulunmayın uyarısı

Açıklamada özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. "Vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Valilik, yüksek sıcaklıkların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tüm vatandaşların gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.