Ankara'ya sıcak hava uyarısı! 38 dereceyi bulacak
Ankara Valiliği, 11 Temmuz Cuma öğleden sonra başlayacak sıcak hava dalgasının 15 Temmuz Salı akşamına kadar süreceğini duyurdu. Kentte hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkması beklenirken, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olması istendi. Açıklamada, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlardan uzak durulması çağrısı yapıldı.
Ankara Valiliği, 11 Temmuz Cuma öğleden sonra başlayacak olan sıcak hava dalgasının, 15 Temmuz Salı akşamına kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 38°C'ye kadar yükseleceği belirtildi.
Açık alanda bulunmayın uyarısı
Açıklamada özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. "Vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Valilik, yüksek sıcaklıkların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tüm vatandaşların gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.