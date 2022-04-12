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ANKA'ya SAR-Sentetik Açıklıklı 'mayın gözü' entegre edildi

Karadeniz'de yüzerek Türk sularına giren SAS timlerinin imha ettiği serseri mayınların tespiti için Türkiye, ANKA insansız hava araçlarına yeni bir radar entegre etti. Yeni radarla ANKA'ların görüş kabiliyeti çok hassas duruma yükseltildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde mayın tespitinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını açıkladı,

Demir, paylaşımında, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı. 

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