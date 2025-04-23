🎈ANLAMLI 23 NİSAN MESAJLARI: Özel 23 Nisan mesajı ve sözleri... en güzel, uzun-kısa, resimli Çocuk Bayramı mesajları

23 Nisan mesajları bugün binlerce kişi tarafından Whatsapp, mesaj, sosyal medya aracılığı ile gönderiliyor. Bu anlamlı günde en güzel 23 Nisan mesajlarını sevdiklerine atmak isteyenler araştırma içerisinde... İşte en özel 23 Nisan mesajı ve sözleri...

23 NİSAN MESAJLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını temenni ederim. Bayramınız kutlu olsun!

Umutlarımızın, hayallerimizin, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, sevgi ve barış dolu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçirmenizi dilerim.

Geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir ömür diliyorum. 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun!

Vatanımızın geleceği, yarının büyükleri çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.

23 Nisan’ın çocuklarımıza ve milletimize getirdiği ulusal egemenlik ruhu her zaman yaşasın! Bayramımız kutlu olsun.

Birlik ve beraberlik içinde nice 23 Nisanlara ulaşmayı temenni ederim. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun!

Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, ulusal egemenliğimizin simgesi olan bu özel günümüz kutlu olsun.

Sevginin, barışın ve dostluğun simgesi olan çocuklarımızın, 23 Nisan Bayramı coşku ve neşe içinde geçsin.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımıza birlik, beraberlik ve güven dolu bir dünya bırakma umudumuzu tazeleyen bir bayramdır. Kutlu olsun!

Geleceğimizin umudu sevgili çocuklar, kahraman bir milletin evlatları olarak sizler ülkemizin yarınlarısınız. Sadece Türk milletinin ve devletinin değil dünyanın geleceği için dünya çocukları ile el ele vererek sevgi, barış ve kardeşlik tohumları ekeceğinize inanıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun...

23 Nisan, ulusal egemenliğimizin simgesidir. Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bu özel günün tüm çocuklarımıza mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşatmak dileğiyle!

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, milletimizin egemenliğini kazandığı gündür. Bu özel günde tüm çocukların bayramı kutlu olsun!

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan'ın, tüm dünyadaki çocuklar için barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

23 Nisan, ulusal egemenliğimizi kazandığımız ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bir bayramdır. Bayramınız kutlu olsun!

Çocuklarımızın geleceğini aydınlatacak 23 Nisan'ın tüm dünyada barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

23 Nisan, sadece Türkiye için değil, tüm dünya çocukları için barışın simgesidir. Bu bayram, tüm çocuklarımıza mutluluk getirsin.

Atatürk’ün çocuklarımıza verdiği değeri simgeleyen bu özel günde, tüm çocukların bayramını kutluyorum.

Milletimizin egemenliğinin simgesi olan 23 Nisan'ı coşku içinde kutluyor, Türk çocuklarının bayramını kutluyorum!

Ulusal egemenliğimizin simgesi 23 Nisan'ı coşku içinde kutluyor, tüm çocuklarımıza barış dolu bir dünya diliyorum.

Egemenlik, milletin en büyük gücüdür. 23 Nisan'ı kutlarken, Türk çocuklarının geleceğe daha güvenle bakabilmesini diliyorum.

23 Nisan, milletimizin egemenliğini kazandığı, özgürlük ve bağımsızlığın simgesidir. Çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!

23 Nisan'ın tüm çocuklara neşe ve barış getirmesini, ulusal egemenliğimizin sonsuza kadar sürmesini temenni ediyorum.

Bugün, milletimizin en değerli varlığı olan çocuklarımıza ithafen kutlanan 23 Nisan, tüm Türkiye'nin bayramıdır!