26 Ekim 2020

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da "Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen vatandaşa yönelik olarak kullandığı "Bu bana çok abartılı geldi. Keyif çayı bu. Bu çayı iç" sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, "Anlaşılan şimdi de ‘Ekmek bulamıyorlarsa, keyif çayı içsinler’ aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun servisçi esnafının sorunlarını ve çözümlerini dile getirdiğini ifade ederek "Ama hükümetin aldırdığı yok. Bugüne kadar hiçbir yönetim, milletimizin talepleri karşısında bu kadar çaresiz, bu kadar bigâne kalmadı. Bunların millet için yapacak tek bir hayırlı işi kalmadı." dedi.

ANKA'nın aktardığına göre Öztrak, şunları söyledi:

"Dün de Malatya’da, servis ve minibüs esnafı Erdoğan’a çektikleri sıkıntıları anlattı. Erdoğan önce, 'Tamam dediklerine kabul' dedi. Biz de ‘Vatandaş karşısında ilk defa nedamet getiriyor’ zannettik. Ama esnaf ‘10 aydır işsiziz, eve ekmek götüremiyoruz’ deyince, Saray’ın o meşhur kibri geri döndü. ‘Bu çok abartılı’ deyip vatandaşı susturdu. Esnafa bir çay torbası verip, ‘Bu keyif çayı, iç bunu derdini unut’ dedi. Bütün bunları da Malatya’daki Oda Başkanı, hesabından yayınladı. Anlaşılan şimdi de ‘Ekmek bulamıyorlarsa, keyif çayı içsinler’ aşamasındayız. Okul servisi deyip geçmeyin. Bu sorun ülke genelinde 200 bin esnafı ve bu servislerde çalışan yaklaşık 400 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bu insanlar 6 aydır mağdur. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu servisçi esnafının sorunlarını ve çözümlerini defalarca dile getirdi. Ama hükümetin aldırdığı yok. Varsa borç, yoksa faiz. Bu da esnafın derdine derman olmuyor. Bütün dünyanın yaptığını yapın, esnafa sizin kararlarınız nedeniyle mahrum kaldığı geliri ödeyin. Sigortasını, vergisini erteleyin. Bugüne kadar hiçbir yönetim, milletimizin talepleri karşısında bu kadar çaresiz, bu kadar bigâne kalmadı. Bunların millet için yapacak tek bir hayırlı işi kalmadı. Milletimiz bunları görüyor, notlarını veriyor, artık sabırsızlıkla beklediği sandıkta, biletlerini kesecek evlerine gönderecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı