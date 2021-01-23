Anlaşma imzalandı: Rus COVID-19 aşısı Türkiye'de üretilecek

Rusya, COVID-19 aşısı Sputnik V'in Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı.

Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı. Şirket ile iş birliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

Sputnik'in bildirdiğine göre, yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülüyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

İnsan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik V, Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildi. Aşının AB’de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.