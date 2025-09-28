ANLIK EN SON DEPREMLER 28 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir yeni deprem oldu mu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün içinde birçok düşük şiddetli deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen bu sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler araması da her gün yapılıyor. İşte son veriler...

İstanbul'da deprem mi oldu?

Saat 12.59'da Kütahya Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, Balıkesir, Bursa, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.

Son depremler (28 Eylül 2025)

12:59 – Simav (Kütahya) – 5.4

11:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

11:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

11:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

11:34 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.1

11:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

11:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.8

11:13 – Refahiye (Erzincan) – 2.3

11:09 – Gördes (Manisa) – 1.5

11:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

10:52 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.6

10:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

10:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

10:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

10:18 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.9

10:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

10:05 – Merkez (Bolu) – 1.2

09:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

09:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

09:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

09:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

09:25 – Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – 2.2

09:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

09:22 – Pütürge (Malatya) – 1.1

09:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

09:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08:37 – Pütürge (Malatya) – 1.2

08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08:27 – Akdeniz, Gazipaşa (Antalya) – 2.7