ANLIK EN SON DEPREMLER! Az önce deprem mi oldu? Hatay, İstanbul, İzmir, Balıkesir deprem oldu mu?
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Balıkesir'de yaşayanlar, son sarsıntılara ilişkin verileri incelemek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne yöneliyor. İşte son depremler listesi...
Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye’de, yaşanan her sarsıntı yakından izleniyor. Vatandaşlar, her hareketlilikte “Az önce deprem mi oldu” sorusunu yöneltiyor. Bugün 4 ve üzeri bir deprem yaşanırken son veriler incelenmek isteniyor.
Son depremler listesi (15 Aralık)
12.20 – Antakya (Hatay) – 4.2
11.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
11.49 – Simav (Kütahya) – 1.6
11.31 – Gönen (Balıkesir) – 2.1
11.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
11.18 – Kemah (Erzincan) – 1.6
11.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10.53 – Haymana (Ankara) – 1.3
10.41 – Bulgaristan, Lalapaşa yakınları (Edirne) – 1.2
10.34 – Keban Barajı, Pertek açıkları (Tunceli) – 1.4
10.33 – Merkez (Bingöl) – 1.6
10.04 – Buca (İzmir) – 1.9
10.04 – Çelebi (Kırıkkale) – 1.0
09.43 – Mecitözü (Çorum) – 2.1
09.26 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 2.6
09.24 – Mengen (Bolu) – 1.0
09.08 – Merkez (Bingöl) – 1.9
08.48 – Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.4
08.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.02 – Gördes (Manisa) – 1.0
07.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.53 – Sivrice (Elazığ) – 1.2
07.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
07.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.25 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.2