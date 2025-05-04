ANLIK SON DEPREMLER 4 Mayıs: Bugün yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi merak ediliyor. Kütahya'da peş peşe meydana gelen depremler bölge halkını huzursuz ederken "Bugün yeni deprem oldu mu?" sorusu sıkça geliyor. İşte AFAD'ın geçtiği son liste...
İstanbul'un ardından Kütahya'da art arda depremler meydana geliyor. Bugün son olarak bölge 4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Halk yaşanan depremler sonrası panik halinde...
Bugün yine vatandaşlar, "Yeni deprem oldu mu?" sorusunu yöneltirken "Son depremler" araması sıkça yöneltiliyor.
4 Mayıs son depremler listesi
13:06 – Akhisar (Manisa) – 1.6
12:58 – Ege Denizi (Datça/Muğla) – 3.1
12:40 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6
12:24 – Simav (Kütahya) – 1.3
12:16 – Simav (Kütahya) – 1.3
12:10 – Marmara Denizi (Büyükçekmece/İstanbul) – 1.9
11:52 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 2.0
11:30 – Marmara Denizi (Büyükçekmece/İstanbul) – 2.2
11:25 – Madan (Bulgaristan) – 2.2
10:58 – Ege Denizi (Ayvacık/Çanakkale) – 1.7
10:39 – Marmara Denizi (Marmara/Balıkesir) – 1.9
10:25 – Simav (Kütahya) – 1.6
10:22 – Akhisar (Manisa) – 1.7
10:12 – Simav (Kütahya) – 2.8
10:07 – Köyceğiz (Muğla) – 1.4
09:57 – Marmara Denizi (Büyükçekmece/İstanbul) – 1.5
09:01 – Kırıkhan (Hatay) – 1.8
08:48 – Dikili (İzmir) – 0.7
08:37 – Marmara Denizi (Marmaraereğlisi/Tekirdağ) – 2.0
08:13 – Simav (Kütahya) – 1.0
07:52 – Marmara Denizi (Süleymanpaşa/Tekirdağ) – 1.9
07:48 – Marmara Denizi (Büyükçekmece/İstanbul) – 1.7