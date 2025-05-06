ANLIK SON DEPREMLER 6 MAYIS: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?

İstanbul ve Kütahya'da yaşanan depremler etkisini yitirmiş gözükse de "son depremler" araması zaman zaman yapılıyor. Vatandaşlar bilgi almak adına "En son nerede deprem oldu?" sorusunu yöneltiyor. İşte son liste...

6 Mayıs son depremler listesi...

Bugün AFAD'ın son 100 depremler listesi incelendiğinde bir kez 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14:07 — Simav (Kütahya) — 1.5

13:55 — Alaşehir (Manisa) — 0.6

13:46 — Simav (Kütahya) — 2.0

13:27 — Battalgazi (Malatya) — 1.3

13:12 — Sulusaray (Tokat) — 1.3

12:58 — Mustafakemalpaşa (Bursa) — 1.9

12:58 — Hazro (Diyarbakır) — 2.0

12:53 — Nurhak (Kahramanmaraş) — 1.5

12:50 — Akçadağ (Malatya) — 1.5

12:50 — Bigadiç (Balıkesir) — 1.6

12:48 — Bigadiç (Balıkesir) — 1.5

12:45 — Ege Denizi — 2.5

12:43 — Bala (Ankara) — 1.1

12:36 — Merkez (Elazığ) — 1.1

12:29 — Simav (Kütahya) — 1.3

12:27 — Göksun (Kahramanmaraş) — 2.7