ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ: İSTANBUL'DA EN SON NEREDE VE NE ZAMAN DEPREM OLDU? YENİ DEPREM OLDU MU?
İstanbul'da art arda çok sayıda deprem meydana geldi. Deprem sonrası binlerce kişiden "Deprem mi oldu? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" soruları hızla gelmeye başladı. İşte son depremler listesi...
İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından çok sayıda deprem meysana geldi. Artçı sarsıntılar büyük korku yaşatırken en son ne zaman, nerede deprem olduğu araştırılıyor. İşte son deprem listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.61 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:59:29 TSİ
Enlem:40.83222 N
Boylam:28.30083 E
Derinlik:7 km
DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:15:12:57 TSİ
Enlem:40.83333 N
Boylam:28.31417 E
Derinlik:7.02 km
DEPREM
Büyüklük:5.9 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.88 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:51:19 TSİ
Enlem:40.83694 N
Boylam:28.32667 E
Derinlik:6.99 km
DEPREM
Büyüklük:6.2 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:49:10 TSİ
Enlem:40.86 N
Boylam:28.24444 E
Derinlik:6.92 km