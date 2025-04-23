ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ: İSTANBUL'DA EN SON NEREDE VE NE ZAMAN DEPREM OLDU? YENİ DEPREM OLDU MU?

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından çok sayıda deprem meysana geldi. Artçı sarsıntılar büyük korku yaşatırken en son ne zaman, nerede deprem olduğu araştırılıyor. İşte son deprem listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ



DEPREM

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [25.61 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Tarih:2025-04-23

Saat:12:59:29 TSİ

Enlem:40.83222 N

Boylam:28.30083 E

Derinlik:7 km

DEPREM

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [24.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Tarih:2025-04-23

Saat:15:12:57 TSİ

Enlem:40.83333 N

Boylam:28.31417 E

Derinlik:7.02 km

DEPREM

Büyüklük:5.9 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [23.88 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Tarih:2025-04-23

Saat:12:51:19 TSİ

Enlem:40.83694 N

Boylam:28.32667 E

Derinlik:6.99 km

DEPREM

Büyüklük:6.2 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)

Tarih:2025-04-23

Saat:12:49:10 TSİ

Enlem:40.86 N

Boylam:28.24444 E

Derinlik:6.92 km