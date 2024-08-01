Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu hastanede gözetimde

Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldürdü.

Polisler tarafından gözaltına alınan Bedirhan Şener, bugün sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek.

'Tedavi edilebilir'se tutuklanacak

İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

TBMM'de görev almıştı

Bedirhan Şener, Mayıs 2023'te Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından 'Özel Kalem Müdür Yardımcısı' olarak atandığına dair haberler çıkmıştı.

Abdüllatif Şener de haberi "Zaten CHP grubunda çalışıyordu. Dolayısıyla meclis içinde bir takım yer ve makam değişiklikleri olağanüstü bir şey değil. Zaman zaman CHP cenahından da yapılan işlerden. Dolayısıyla bunu abartmanın bir şeyi yok bence. Niye üzerine gidiyorlar anlamak mümkün değil" sözleriyle doğrulamıştı.