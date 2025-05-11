Anneler Günü hediyesi 'gökten' indi: Büyük bir ateş parçası gibi bahçesine düştü

Çemişgezek'e bağlı bir mezrada yaşayan ve pencereden yağmuru izleyen 85 yaşındaki Fehime Ekici, gökyüzünden evinin bahçesine alev topu gibi bir cismin düştüğünü gördü. Ekici, durumu oğlu Fahri Ekici'ye anlattı.

Fahri Ekici de bahçede bulduğu ve göktaşı olduğunu değerlendirdiği cisimleri toplayarak analize gönderdi.

"Göktaşı olduğunu değerlendiriyoruz"

Taşın göktaşı olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Ekici, "Düştüğü yer belli zaten. Taşlar dağılmış, etrafa yayılmıştı. Göktaşı olduğunu düşünüyoruz. Analize gönderdik. Sonuçlarını bekliyoruz. Sonrasında ise taliplerini bekliyoruz. Düştüğü yerde dağılmıştı tabi biz bunları topladık, yaklaşık 15-20 kiloya yakın taş var. En büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram. Analizden çıksın, ona göre değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Anneler Günü hediyesi gökten geldi"

'Anneler Günü' hediyesinin gökten indiğini şakacı bir üslupla dile getiren Fehime Ekici ise olayı şöyle anlattı:

"'Oğlum Fahri korkarım başımıza ateş yağacak' dedim. 'Niye anne' dedi. Dedim 'gökten böyle büyük bir ateş parçası düştü. Yıldırım gibi. Sanki ateş yağıyor. 'Nereye düştü, gidelim bakalım' dedi. Gündüz baktıklarında buldular. Anneler Günü'nde hediye yağdı başımıza."