Annesi ve anneannesini baltayla öldüren kadın tutuklandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki kadın, annesi ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürdü. Zanlı tutuklandı.
Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda oturan R.Ç., sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K.'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü.
Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesediyle karşılaştı.
Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen şüpheli jandarmada sorgulandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.