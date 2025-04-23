Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı: Polislere 'Annem uyuyor' dedi

Balıkesir'de polis ekipleri, çevre sakinlerinin Ayten M.’yi uzun süredir görmemesi üzerine yaptığı ihbar sonrası harekete geçti. Adrese gelen ekipler, Ayten M.’nin 36 yaşındaki oğlu Ş.M.’den "Annem uyuyor" yanıtını aldı. Ancak yapılan incelemelerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. İlk değerlendirmeler kadının yaklaşık iki hafta önce hayatını kaybettiğini gösterdi.

Belediyeden evin temizlenmesi için destek istendi

Olay yerinde yapılan incelemede evin oldukça kötü durumda olduğu belirlendi ve belediye ekiplerinden temizlik için destek istendi. Evde yarım dolu bir alkol şişesi ile birlikte 'Ruhun Deşifresi' adlı bir kitabın bulunması da dikkat çekti.

Hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı

Otopsi sonucunda Ayten M.’nin ölümünün herhangi bir dış müdahaleye bağlı olmadığı ve doğal nedenlerle gerçekleştiği bildirildi. Gözaltındaki oğlu Ş.M. hakkında ilk etapta serbest bırakılma kararı verildi. Ancak yapılan kimlik sorgulamasında hakkında uyuşturucu kullanımı nedeniyle arama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Ş.M. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olayın ardından yapılan araştırmalarda, Ayten M.’nin ailesiyle birlikte daha önce Kazdağları eteklerinde yaşadığı, eşi vefat ettikten sonra Balıkesir merkezine taşındığı öğrenildi. Oğul Ş.M.’nin bir dönem oto galeri ve pet shop işlettiği, ancak daha sonra uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle iş hayatını sürdüremediği bilgisi paylaşıldı. Ş.M.’nin annesinin ölümünü saklaması ise psikolojik sorunlarla birlikte madde kullanımına bağlandı.