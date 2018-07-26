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Antakya’da Habib-i Neccar Dağı’nda orman yangını

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Habib-i Neccar Dağı’nda orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Antakya’da Habib-i Neccar Dağı’nda orman yangını
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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Habib-i Neccar Dağı ormanlık alanında belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1.5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına 3 helikopter, 1 uçak ile 2 tim, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. 

Dağ eteklerinde başlayan ve kısa sürede dağ tepesine kadar ulaşan yangında yerleşim birimlerine yakın olan alanlar hızlı müdahale ile söndürüldü. Havadan yapılan yoğun müdahale ile tamamen söndürülen yangında herhangi bir yerleşim biriminin zarar görmediği bildirildi.

Kaynak: İHA

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