Antakya'da yeni binalar yükseliyor: Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu

Kahramanmaraş merkezli depremlerlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya ,enkazın kaldırılması ile boş araziye dönmüştü. Bölge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden inşa edilirken yeni binaların yükselmeye başladığı görüldü. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il genelinde yürütülen afet konutları hakkında bilgiler verdi.

'Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu'

Asrın felaketinde Hatay'ın yapı stoğunun üçte birinden fazlasının yıkıldığını ifade eden Vali Masatlı, "Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu bütün sahalarda başladı. İhya, inşa ve imar olmak üzere her alanda çalışmalar devam ediyor" dedi.

'Bağımsız bölüm sayısı 190 bini geçti'

Hatay'da yapımı tamamlanan 46 bin 140 bağımsız bölümün afetzede vatandaşlara teslim edildiğini ifade eden Vali Masatlı şöyle konuştu:

"Sahadaki en büyük çalışmalarımız 4 farklı alanda yürütülmektedir. Bir tanesi, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz marifetiyle kırsal bölgelerde yürütülen konutlar. Diğeri şehir merkezinde yerinde kentsel dönüşüm, bu alanda hem Emlak Konut hem de TOKİ çalışma yürütmekte.

Diğer taraftan vatandaşlarımız yerinde dönüşümden yararlanarak yerinde evlerini inşa etmektedirler. Antakya dünyanın en büyük şantiyelerinden biri haline geldi. Şu ana kadar 158 binden fazla bağımsız bölümün inşaatı devam etmekte.,

Yaptığımız planlamada bağımsız bölüm sayısı şu an itibarıyla 190 bini geçmiş durumda. Diğer taraftan 46 bin 140 bağımsız bölümümüzün teslimini de vatandaşlarımıza yapmış durumdayız.

Daha güzel, daha konforlu bir şehir ortaya çıkacak

Şehrimizin her tarafında, her yanı ve yönüyle ihya ve inşa çalışmaları son hızla devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde eskisinden daha güçlü, daha güzel, daha konforlu bir şehir ortaya çıkacaktır."