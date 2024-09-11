Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Bölgeye zaman içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 5 su tankı, iş makinesi, treyler ve 200 personelin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde de bölgeye 3 söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.