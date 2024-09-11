Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda dün gece çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
Bölgeye zaman içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 5 su tankı, iş makinesi, treyler ve 200 personelin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde de bölgeye 3 söndürme helikopteri de yönlendirildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.