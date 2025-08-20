Antalya Aksu’da kaçak konteynerler yıkıldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde, "kral yolu" olarak bilinen köprü ile deniz arasındaki bölgeye kaçak yapılan konteynerler ekiplerce yıkıldı.

Zabıta ve fen işleri ekipleri, 15 günlük sürenin dolmasının ardından sabah saatlerinde bölgeye girerek, çevik kuvvet polisinin desteğiyle yıkım çalışmalarına başladı.

Yıkım sırasında bazı vatandaşlar, ekipleri ikna etmeye çalıştı. Tur düzenlediğini ve birçok kişiye istihdam sağladığını belirten İbrahim Karcı, kendilerine sezon sonuna kadar süre verilmesini talep etti. Bir kadın da konteynerindeki eşyaları almak için ek süre istedi.

Kepçelerle konteynerler, gölgelikler ve parsel çevrelemesinde kullanılan demirler kaldırıldı.

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, denizleri halkın kullanması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu arada, demir yığınları üzerine kaçak kurulan konteynerlerde tatilciler konaklarken, elektrik ihtiyacının akü, jeneratör ve güneş enerjisiyle su ihtiyacının ise tankerlerle karşılandığı öğrenildi.

Geçmişte yaşanan taşkınların ardından DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan Aksu Çayı Islahı ve Taşkın Koruma Projesi ile bölgedeki tarım arazileri ve turizm alanları taşkın riskinden korunmuştu.