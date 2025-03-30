Antalya-Alanya Otoyolu için acele kamulaştırma kararı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Antalya-Alanya Otoyolu’nun Serik ile Alanya arasındaki kesimini ve bağlantı yollarını kapsayan proje kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma yapacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Antalya-Alanya Otoyolu (Serik-Alanya arası) ve bağlantı yolları projesi çerçevesinde çalışmalara devam edilebilmesi için, Antalya’nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılması uygun bulundu.