Antalya, Bursa, Tekirdağ, Sakarya... Birçok şehir alevlere teslim oldu: Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde orman yangınları çıkmaya başladı. Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Bursa ve Kahramanmaraş’ta çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün çıkan yangın ise 11 saat sonra kontrol altına alındı.

İşte il il orman yangınlarında son durum...

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın devam ediyor

Antalya'da 2 orman yangınından birinin kontrol altına alındığı açıklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Alanya'da sabah saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için ise çalışmalar devam ediyor.

Yangına 2 helikopter, 5 arazöz , 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve yangın işçileri müdahale ediyor.

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sakarya da alevlere teslim oldu

Sakarya da orman yangınlarına teslim olan şehirlerden oldu. Kentin Taraklı ilçesinde çıkan yangına müdahele ediliyor.

Söndürme çalışmaları için 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı görev yapıyor.

Bursa'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken; yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın, köydeki evlere de sıçradı.

Mahalle sakinleri evlerini terk ederken; bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.