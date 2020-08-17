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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in COVID-19 testi pozitif çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in COVID-19 testi pozitif çıktı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı. 

Böcek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dün yapılan COVID-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 

"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Böcek, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu. 

Böcek, "En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadesine de yer verdi. 

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Kaynak: AA

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