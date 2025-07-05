Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Başkan Böcek ile birlikte 3 kişinin daha aynı soruşturma sebebiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Bu gelişmelerin ardından Muhittin Böcek'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek neden gözaltına alındı? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar..

Muhittin Böcek kimdir?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı.

Böcek, üniversitede Halkla İlişkiler ve İktisat bölümlerinden mezun oldu. Ardından, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanın yüksek lisans derecesini aldı.

Muhittin Böcek kariyeri boyunca zirai üretim, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde çalıştı.

1994-1999 yıllarında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.

28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde ise bu kez CHP'den aday olan Böcek, ikinci kez Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 2009 ve 2014 yıllarında da Konyaaltı Belediye Başkanı olarak seçildi. Böcek, 2019 yılına kadar bu görevini yürüttü.

Muhittin Böcek, 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. Aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB), Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi

2019 yerel seçimlerinde ise Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi.

28 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Akdeniz Belediyeler Birliği seçiminde de Akdeniz Belediyer Birliği Başkanlığı'na bir kez daha seçildi.

13 Temmuz 2024 tarihinde Antalya'da yapılan Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'nda Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü'ne seçildi.

Böcek, Ben Bu Şehre Aşığım (2019) ve İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet (2022) isimli kitapların da yazarıdır.

Pandemi döneminde koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek, 8 Eylül 2020 tarihinde yoğun bakıma alındı.

64 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı. Üç aylık tedavinin sonunda 8 Aralık 2020 tarihinde görevine döndü.

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında bugün gözaltına alındı.