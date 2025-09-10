Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması derinleşiyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.
Önceki süreç
5 Temmuz’da başlayan soruşturmada Başkan Muhittin Böcek tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan da rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmıştı.