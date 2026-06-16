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Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç gelirlerinin aklanması iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 10 kişi daha gözaltına alındı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması", "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi V. Tuncer ve kayınvalidesi N. Tuncer, belediye ve belediye iştiraki şirketlerde görev yapan B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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