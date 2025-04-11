Antalya Diplomasi Zirvesi başlıyor: Suriye lideri Şara da katılacak

Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri, 11-13 Nisan tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek 4. Antalya Diplomasi Forumunda (ADF2025) bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Antalya’ya ulaştığı forumda, açılış konuşmasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Diplomatik kaynaklara göre foruma, 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ile 70’i aşkın bakanın yanı sıra 50’den fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 60 uluslararası kuruluş temsilcisinin katılması bekleniyor.

Toplam katılımcı sayısının 4 bini aşacağı öngörülüyor.

Forum kapsamında düzenlenecek 50’yi aşkın oturumda, Orta Doğu, Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika’dan güncel başlıklar ele alınacak. İklim değişikliği, terörle mücadele, insani yardım, dijital dönüşüm, gıda güvenliği ve yapay zekâ gibi küresel gündem maddeleri tartışılacak.

ADF2025’in oturumları, forumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak yayımlanacak. Bazı oturumlar TRT tarafından da canlı yayınlanacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ise forum kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı’na katılması planlanıyor.

Ahmet Şara da zirveye katılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığu açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak" ifadelerini kullanmıştı.