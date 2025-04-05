Antalya dünya yat sektörünü 'Yacht Life Boat Show'da ağırlıyor

Yacht Life Boat Show 2025, ANFAŞ fuar merkezinin ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Bugün başlayan fuarın açılışında söz alan Antalya Valisi Hulusi Şahin, denizcilik dünyasını bir araya getiren etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Şahin, "Antalya, gerek yat limanları ve marinalarıyla, gerekse Serbest Bölge’deki üretimleriyle Türk yatçılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Özellikle Serbest Bölge’de bu potansiyeli değerlendiren çok önemli firmalarımız kurulmuş durumda. Bugün bu firmalar yaklaşık bir milyar Euro’nun üzerinde ihracat imkânı sağlamaktadır. Yatçılık sektörü sadece üretim değil, bakım, onarım ve servis ihtiyacını da bünyesinde barındırmaktadır. Bu sebeple Serbest Bölge’de yeni alanlar üretmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Böylece Antalya’ya çok önemli düzeyde istihdam ve katma değer katkısı sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.