Antalya Havalimanı büyüyor! Yıllık kapasite 82 milyona yükseldi

Antalya Havalimanı'nın kapasitesini iki katından fazla artıran genişleme projesi, 12 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlanan çalışmalarla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona yükseldiğini duyurdu.

Terminal alanları ve uçak park kapasitesi büyütüldü

Bakan Uraloğlu, dış hatlar terminalinin mevcut 90 bin 143 metrekarelik alandan 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalinin ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkarıldığını belirtti. Yeni düzenlemeyle 108 olan uçak park pozisyonu, apron sahalarının genişletilmesiyle 176’ya yükseltildi.

Ayrıca, VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali de bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye büyütüldü. Bunlara ek olarak 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi, 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve yeni lojmanlar hizmete alındı.

2024 yılında 39 milyon yolcuya hizmet verildi

Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nın 2024 yılı sonunda iç hatlarda 45 bin 351 uçağa ve 6 milyon 242 bin 379 yolcuya; dış hatlarda ise 188 bin 748 uçuşa ve 32 milyon 988 bin 354 yolcuya hizmet verdiğini belirterek toplamda 234 bin 99 uçak ve 39 milyon 230 bin 733 yolcuya ulaşıldığını kaydetti.

Terminaller arası ulaşım için yeni servis planı

İki terminal binası arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik mesafe nedeniyle yolcuların yaşadığı ulaşım sıkıntısına çözüm getirmek amacıyla, havalimanı işletmecisinin 10 dakikada bir çalışacak özel servisler koyması planlanıyor. Son iki yılda bu konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na binden fazla şikâyet geldiği belirtildi.