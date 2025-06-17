Antalya Havalimanı'nda asma tavan çöktü: 1 kişi yaralandı

Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde check-in alanında alçı asma tavanın çökmesi sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Seyitoğlu, iç hatlar terminalinde check-in işlemlerinin yapıldığı girişteki alanda alçı asma tavanın çöktüğünü söyledi.

Çökmeyle bir kişinin omzundan hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini aktaran Seyitoğlu, "Çökme olan tarafı kapattık. Uçuşlarda, hava trafiğinde herhangi bir sorun yok" dedi.