Antalya Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 5 gümrük memuru tutuklandı
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde yürütülen operasyon kapsamında, imha edilmesi gereken ürünleri zimmetlerine geçirip yasa dışı şekilde piyasaya sürdükleri tespit edilen 10 gümrük memurundan 5'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda yüzlerce tütün mamulü, içki, parfüm, elektronik sigara ve yüklü miktarda para ele geçirdi. 2 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde imha edilmesi gereken ürünleri zimmetlerine geçirip yasa dışı yollardan piyasaya sürdükleri öne sürülen 10 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri tespit edildi.
Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 elektronik sigara, 2 bin 417 kartuş, 13 atomizer, 11 sigara kiti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüklü miktarda Türk lirası ele geçirildi.
3 kişi hakkında adli kontrol kararı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si serbest bırakılırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 memur ise 'zimmet' ve '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.