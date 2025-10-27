Antalya Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 5 gümrük memuru tutuklandı

Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde imha edilmesi gereken ürünleri zimmetlerine geçirip yasa dışı yollardan piyasaya sürdükleri öne sürülen 10 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri tespit edildi.

Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 elektronik sigara, 2 bin 417 kartuş, 13 atomizer, 11 sigara kiti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüklü miktarda Türk lirası ele geçirildi.

3 kişi hakkında adli kontrol kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si serbest bırakılırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 memur ise 'zimmet' ve '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.