Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

EGM'nin resmi Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre; Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Kararın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.

Görevden uzaklaştırma kararına ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün süreçle ilgili yeni açıklamalar yapması bekleniyor.