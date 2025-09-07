Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında tutuklama kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Antalya'da teslim olan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, adliyede savcıya ifade verdikten sonra tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan rüşvet soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Adliyede savcıya ifade veren Aslan hakkında tutuklama kararı çıktı.
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.