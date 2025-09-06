Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.
