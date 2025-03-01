ANTALYA İMSAKİYE: Antalya için iftar, sahur vakti… Antalya’da teravih namazı saat kaçta kılınacak (2 Mart Pazar)

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından Antalyalı vatandaşlar "Antalya İmsakiye" "2 Mart Pazar Antalya iftar saati", "2 Mart Pazar günü Antalya sahur vakti ne zaman?", "2 Mart Pazar Antalya Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

2 Mart Pazar Antalya'da iftar saati

2 Mart Pazar günü Antalya'da iftar vakti 18.59’da okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

2 Mart Pazar Antalya'da sahur saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Antalya’da sahur vakti 2 Mart 2025 Pazar günü saat 06:01’de sona erecek.

2 Mart Pazar Antalya'da teravih saati

Teravih namazı 2 Mart Pazar akşamı saat 20:13’te kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.