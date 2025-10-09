Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı, Antalya-Konya yolu kapalı mı, ne zaman açılacak?

Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı
Antalya-Konya kara yolu, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00’da trafiğe kapatıldı. Çalışmaların gün içinde tamamlanmasının ardından yolun saat 17.00 itibarıyla yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.
Bugün trafiğe açılacak
Yolun, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 17.00'de yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.
Ekipler, güzergâhı kullanacak sürücüleri alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarırken, trafik işaret ve levhalarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.
