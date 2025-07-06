Antalya Manavgat'ta aslan saldırısı sonrası hayvan parkı mühürlendi!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkı, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren "Land Of Lions Aslan Diyarı" adlı hayvanat bahçesine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerin ardından işletmenin faaliyetleri durdurularak mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Bir kişiye saldırmıştı

Olay, saat 03.21 sıralarında yaşanmış, parkta bulunan bir aslan kaçarak tarlasında çalışan Süleyman Kır’a saldırmıştı. Yaralanan Kır hastaneye kaldırılırken, aslan ise ormanlık alana yönelmişti.

Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı açıklandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatırken, Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Aslanı canlı yakalama imkanı bulunmamıştır" denilmişti. Kaçışın gerçekleştiği hayvanat bahçesi hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı da duyurulmuştu.