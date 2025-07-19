Antalya plajlarında robot cankurtaran görev başında

Antalya’da yaz sezonuyla birlikte deniz güvenliği teknolojik çözümlerle destekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan insansız cankurtaran robotu, bu yıl da Konyaaltı Sahili EKDAĞ Plajı’nda görev yapıyor.

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen robot, 800 metre menzil içerisinde hareket edebiliyor ve 45 dakika boyunca su yüzeyinde kalabiliyor. Boğulma tehlikesi geçiren tatilcilere anında müdahale edebilen robot, kamera, aydınlatma ve sesli iletişim sistemine de sahip. Ayrıca, 200 kilogram taşıma kapasitesiyle ciddi cankurtarma operasyonlarında etkin şekilde kullanılabiliyor.

Sahili sık sık ziyaret eden Ahmet Kalkavan, insansız cankurtaran robotunun sunduğu güvenlik hissinden memnun olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde bir genç boğulma tehlikesi yaşadı. Görevli hemen robotu denize gönderdi ve o genç kurtarıldı” dedi.

Bir diğer sahil ziyaretçisi Betül Rashad ise “Acil durumlarda saniyeler çok önemli. Robotun hızlı müdahalesi hayat kurtarıyor” sözleriyle sistemin önemine dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yenilikçi uygulaması sayesinde, plajlarda deniz güvenliği hem fiziksel hem teknolojik olarak daha üst seviyeye taşınıyor.