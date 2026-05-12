Antalya turizminde bayram hareketliliği: Otellerde doluluk yüzde 100’e yaklaşıyor

Antalya turizm sektörü, iç pazardaki hareketlilik, pazar çeşitliliği ve Avrupa ile Rusya’dan gelen taleplerin etkisiyle yaz sezonuna yönelik olumlu beklentilerini sürdürüyor. Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı tatilinin rezervasyonları hızlandırdığını belirtirken, küresel gerilimlere ilişkin tansiyonu düşüren açıklamaların da rezervasyon trafiğine olumlu yansıdığını ifade etti.

Sezon başlangıcı beklentilerin altında kaldı

Manavgat’ta faaliyet gösteren bir otelin genel müdürü Çetin Aktaş, mart-mayıs döneminde turizm verilerinin beklenen seviyenin gerisinde kaldığını söyledi.

Yüksek sezon için umutlu olduklarını belirten Aktaş, "Haziran ayının ikinci haftasından itibaren artan rezervasyonlar sezonun geri kalanı için olumlu sinyal veriyor." dedi.

Misafir memnuniyetine önem veren tesislerin rezervasyon sorunu yaşamadığını kaydeden Aktaş, artan personel giderleri ve enflasyonun sektör üzerinde mali baskı oluşturduğunu ifade etti.

Turizmde uzun vadeli stratejilerin önemine dikkat çeken Aktaş, "Turizmde en kısa vadeli plan 5 yıllık olmalı. Orta vadede 10-15 yıl, uzun vadede ise 30-50 yıllık projeksiyonlar baz alınmalı ki sektör stabil bir seviyede yürüyebilsin." diye konuştu.

İngiliz ve Rus pazarında hareketlilik sürüyor

Türk turizminin son yıllarda önemli ölçüde pazar çeşitliliği kazandığını vurgulayan Aktaş, İngiliz turistlerin Akdeniz bölgesindeki “ultra her şey dahil” konseptine ilgisinin arttığını dile getirdi.

Sezon başında Alman pazarında sınırlı bir gerileme yaşandığını belirten Aktaş, Rusya pazarında ise kısmi yükseliş görüldüğünü aktardı. İskandinav, Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin sektör açısından önemli bir denge unsuru olduğunu söyledi.

Bayram rezervasyonları turizmciyi memnun etti

Belek Turizm Merkezi’nde hizmet veren bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, Kurban Bayramı dönemine ilişkin rezervasyonların olumlu ilerlediğini belirtti.

İç ve dış pazarda rezervasyonların güçlü seyrettiğini ifade eden Kızıldağ, kış sezonunun ise beklendiği düzeyde geçmediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna hattındaki ateşkes mesajlarının yanı sıra ABD, İsrail ve İran eksenindeki olumlu açıklamaların sektöre destek verdiğini aktaran Kızıldağ, "Rezervasyon hareketliliği sürüyor. Hem bayramı hem de sezonu kutlayacağımız çifte bayram yaşayacağız." diye konuştu.

Türkiye güvenli destinasyon olarak öne çıkıyor

Seyahat acentesi yetkilisi Hira Kızıloğlu, Orta Doğu’daki kriz ortamına rağmen Türkiye’nin özellikle Avrupa ülkeleri açısından güvenli ve istikrarlı bir turizm destinasyonu olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin turizm sektörüne olumlu katkı sağladığını belirten Kızıloğlu, sektörün küresel krizlere karşı önceki yıllara kıyasla daha dirençli hale geldiğini söyledi.

Sezonun zayıf başlamasının ilerleyen aylarda telafi edilebildiğini dile getiren Kızıloğlu, "2026 yılı sonunda açıklanacak verilerde en az 2025 yılı doluluk oranlarının yakalandığını göreceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Otellerde doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşabilir

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, mayıs ayıyla birlikte turizm hareketliliğinin hız kazandığını belirterek, Rusya pazarındaki bayram döneminin rezervasyonlara olumlu katkı sunduğunu söyledi.

Kurban Bayramı sürecinde otellerde ciddi doluluk beklendiğini kaydeden Çek, bazı tesislerin şimdiden yüksek doluluk oranlarına ulaştığını, bayram döneminde dolulukların yüzde 100 seviyesine yaklaşacağını ifade etti.

Rusya’dan paket tur satışlarının sürdüğünü ve asıl yoğun sezonun haziran ayında başlayacağını belirten Çek, "Geçen yılki rakamları yakalamak zor görünüyor ancak savaş ortamının sona ermesi halinde geçen yıldan daha iyi bir sezon yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm sektörü yılın ikinci yarısından umutlu

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Alanya İlçe Başkanı Hidayet Gökçen ise 2026 sezonunda sektörün hem yüksek gelir hedefleri hem de bölgesel krizlerin etkileriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

İran ve çevresindeki gerilim nedeniyle Avrupa pazarında rezervasyon düşüşleri ve erken rezervasyon iptalleri yaşandığını ifade eden Gökçen, turistlerin tatil planlarını son dakikaya bıraktığını belirtti.

Türkiye’nin kriz yönetimindeki deneyimi ve geniş pazar ağı sayesinde avantajlı konumda olduğunu vurgulayan Gökçen, yılın ikinci yarısında toparlanma beklediklerini kaydetti.