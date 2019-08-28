Antalya ve Muğla'da orman yangını

28 Ağustos 2019

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki alanda orman yangını çıktı.

Yurtpınar Mahallesi'ndeki Ağlarönü mevkisi ile Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 12 arazöz ve 60 işçiyle yangınlara müdahale ediliyor.

Alevlerin Perge Antik Kenti'ne ve Ağlarönü mevkisindeki yerleşim birimine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda orman yangını çıktı

Milas ve Yatağan ilçeleri sınırındaki Bencik Dağı'ndaki sarp arazide bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA